Bub wird 300 Meter durch unterirdischen Kanal gespült

Zwischenfall am Waalweg in Marling

Marling – Den Schrecken ihres Lebens hat sich vermutlich ein deutsches Elternpaar am Mittwochnachmittag am Waalweg in Marling geholt. Der siebenjährige Sohn der beiden ist in das Wasserrinnsal entlang der Strecke gestürzt. Anschließend geriet das Kind in die unterirdische Leitung aus Beton.

Nur durch die Geistesgegenwart des Paares und mit der Hilfe von Passanten konnte Schlimmeres verhindert werden.

Begonnen hatte alles mit einem harmlosen Spaziergang. Plötzlich ist der Siebenjährige in den Waal gestürzt und wurde vom Wasser mitgerissen – bis zur Leitung aus Beton, die unterirdisch weiter verläuft. Das Rohr ist groß genug, dass ein Kind durch passt.

Die Eltern gerieten in Panik und rannten auf dem Weg den Hilferufen ihres Sohnes hinterher, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige. Nach rund 300 Metern ist der Siebenjährige an eine Luke mit einem Drahtgitter geraten, die normalerweise dazu gedacht ist, Äste und Blätter aufzuhalten. Verzweifelt versuchten die Eltern, die Luke zu öffnen. Doch alleine schafften sie es nicht.

Erst als Passanten beherzt mit anpackten, konnte der Siebenjährige aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Der Bub hat vom Vorfall keinen Kratzer davon getragen, allerdings stand er sichtlich unter Schock. Die Rettungskräfte des Roten Kreuzes, die mit den Carabinieri später am Ort des Geschehens eintrafen, stellten lediglich eine leichte Unterkühlung fest. Zur Sicherheit wurde er in Meraner Krankenhaus gebracht.