Burggrafenamt: Schwarzes Schaf im Tourismussektor entdeckt

Meran – Die Meraner Finanzpolizei hat im Burggrafenamt ein schwarzes Schaf im Tourismussektor entdeckt. Einnahmen von 700.000 Euro sollen nicht versteuert worden sein. Der öffentlichen Hand ist dadurch ein Schaden in Höhe von 70.000 Euro entstanden.

Der Beherbergungsbetrieb war dem Fiskus seit 2016 gänzlich unbekannt, erläutert die Finanzpolizei. Obwohl eine Mehrwertsteuernummer sowie eine Lizenz vorlagen und der B & B-Betrieb auf diversen Buchungsportalen präsent war, soll seit Jahren keine Mehrwertsteuer entrichtet worden sein.

Die Betreiber des Tourismusbetriebs sind zudem der seit Jänner 2021 bestehenden Pflicht, eine telematische Registrierkasse zu verwenden, nicht nachgekommen. Damit können die täglichen Kassenbewegungen von der Einnahmenagentur online nachgeprüft werden. Seinen Kunden stellte der Betrieb weiterhin Steuerbelege in Papierform aus, damit diese auch keinen Verdacht schöpfen, vermutet die Finanzpolizei.

Diese kam dem nicht regulären Treiben am Ende doch auf die Schliche: Bei einer Kontrolle stellten die Beamten eine florierende Wirtschaftsaktivität fest, die aber dem Fiskus nicht mitgeteilt worden war. 700.000 Euro an Einnahmen wurden laut Finanzpolizei nicht versteuert. Dem Staat seien dadurch 70.000 Euro an Mehrwertsteuer entgangen.

Regulär abgeführt wurden allerdings die Tourismusabgabe sowie die Lohnnebenkosten der Angestellten.

Die Finanzpolizei kündigt weitere Ermittlungen und Kontrolltätigkeiten in dem Bereich an.