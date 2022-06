Carabinieri: 15.000 Notrufe in den letzten zwölf Monaten

Bozen/Leifers – Die Carabinieri haben auch in Südtirol ihr 208. Gründungsjubiläum gefeiert. Nach zwei Jahren Pause konnte heuer endlich wieder eine Zeremonie abgehalten werden. Dabei wurde auch Bilanz über das vergangene Jahr gezogen.

In Bozen hat Regionalkommandant General Marco Lorenzoni in der Kaserne in der Drususallee einen Lorbeerkranz zur Erinnerung an die Gefallenen niedergelegt. Um 10.00 Uhr wurden am Sitz des siebten Regiments in Leifers hochrangige Gäste aus Militär und Zivilgesellschaft empfangen.

Auch Staatspräsident Sergio Mattarella hat Grußworte übermittelt, die bei der Feier verlesen wurden. Mehrere Carabinieri wurden außerdem für besondere Verdienste ausgezeichnet.

Von Juni 2021 bis Mai 2022 haben 15.000 Notrufe die Carabinieri über die Telefonnummer 112 erreicht. 41.376 Streifendienste und Erkundungsfahrten wurden im gesamten Territorium unternommen. 1.209 Dienste haben die Carabinieri zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen von Festen, Konzerten und Veranstaltungen absolviert.

175.832 Personen und 121.105 Fahrzeuge wurden in den letzten zwölf Monaten kontrolliert. Oft kam dabei auch die Hundestaffel von Leifers zum Einsatz. Für 251 Personen klickten die Handschellen, 3.708 Personen kassierten eine Anzeige auf freiem Fuß. Von 15.224 Strafvergehen wurden rund 70 Prozent verfolgt.

In 168 Fällen sind die Carabinieri wegen familiärer Gewalt vorgegangen. In 43 Fällen ging es um sexuelle Gewalt und in 83 um Stalking. Außerdem wurden 300 Fälle von Jugendkriminalität registriert, wobei die Palette von Körperverletzung über Diebstahl und Sachbeschädigung bis hin zu Drogenhandel reicht. Bei den Opfern handelt es sich oft um Gleichaltrige.

Die Pandemie hat viele Menschen ins Internet getrieben. Die Zahl der Online-Betrugsfälle hat deshalb auch ein neues Höchstmaß erreicht. Besonders Senioren und Personen, die sonst weniger das Internet nutzen, sind Betrügern bei Online-Einkäufen zum Opfer gefallen.

In Südtirol haben die Carabinieri außerdem 281 Firmen gemeinsam mit dem Arbeitsinspektorat kontrolliert. 681 Schwarzarbeiter wurden identifiziert. Manche von ihnen stammen aus dem Ausland, einige waren minderjährig. 41 Arbeitgeber wurden wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Regeln angezeigt.

In den letzten zwölf Monaten haben die Carabinieri außerdem die Unfallerhebungen bei 1.181 Verkehrsunfällen durchgeführt – 828 Verletzten und zwölf Todesopfern. In drei Fällen handelte es sich um Fußgänger. Sieben Lenker wurden wegen Tötung im Straßenverkehr angezeigt. 414 Lenker kassierten eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer. 18 Personen fuhren ihr Fahrzeug unter Einfluss von Drogen. 195 Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.