Carabinieri kontrollieren auf Gebirgspässen

Bozen – Die Carabinieri von Neumarkt, Bruneck, Bozen und Meran haben erst kürzlich am verlängerten Wochenende Kontrollen auf mehreren Gebirgspässen durchgeführt. Ein Augenmerk wurde auf Motorradfahrer gelegt und die Streifen waren auch selbst mit dem Motorrad unterwegs.

Kontrolliert wurde unter anderem am Penser Joch, am Gampen-, am Mendel- und am Furkelpass, am Staller Sattel, am Kreuzbergpass, in Gröden, am Sellajoch, am Campolongo-Pass, am Würzjoch, am Karer- und am Nigerpass, in San Lugano, in Stilfs, in Taufers im Münstertal und am Reschen.

Die Ordnungshüter haben nur ein leicht erhöhtes Verkehrsaufkommen festgestellt. Insgesamt sind 57 Motorradfahrer kontrolliert worden. In 13 Fällen wurden Regelverstöße geahndet. Zehn Führerscheinpunkte wurden insgesamt abgezogen.

Grund für Sanktionen war in den meisten Fällen die Fahrzeugrevision, die vergessen wurde. Vermutlich haben viele Motorradlenker vor ihrem Ausflug nicht daran gedacht, nach dem Winter noch einmal beim Mechaniker vorbeizuschauen.

Ein Lenker wurde gestoppt, weil sein Motorrad keine Kenntafel hatte. Ein weiterer Motorradfahrer war ohne Fahrzeugschein unterwegs und hat bei durchgehender Linie ein Überholmanöver durchgeführt. Die Carabinieri von Meran haben hingegen einen Motorradlenker sanktioniert, der bei der Fahrt mit dem Handy telefoniert hat.