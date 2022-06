Carabinieri überführen mutmaßliche Fahrraddiebe

Meran – Die Carabinieri von Meran haben vier Männer mit Migrationshintergrund wegen Hehlerei angezeigt. Ein Meraner kassierte hingegen eine Anzeige wegen eines erschwerten Diebstahlversuchs. Den Carabinieri waren am verlängerten Wochenende Anfang Juni vermehrt Diebstähle von Fahrrädern gemeldet worden – allen voran von E-Bikes.

Die Fahrräder waren stets am Rande von Spazierwegen oder vor öffentlichen Schwimmbädern geparkt. Die Carabinieri haben darauf ihre Kontrollen verschärft – auch in Zivil.

Bei der Einfahrt auf die Schnelllstraße MeBo in Richtung Bozen haben die Carabinieri einen weißen Lieferwagen aufgehalten, den die Ermittler bereits vorher auf dem Radar hatten. Im Inneren des Wagens befanden sich elf Fahrräder von beachtlichem Wert. Sechs davon waren E-Bikes.

Ein Migrant, der in Verona ansässig ist, saß am Steuer des Lieferwagens. Der Mann wird verdächtigt, Fahrräder, die in Meran gestohlen wurden, ins Veneto zu verfrachten. Drei weitere Männer – ebenfalls mit Migrationshintergrund – und der Meraner sollen seine Komplizen sein.

Nun werden die rechtmäßigen Besitzer der Fahrräder ausgeforscht. Personen, denen ihr Fahrrad erst kürzlich entwendet wurde, werden aufgerufen, sich an der Kommando der Carabinieri in Meran zu wenden. Das Protokoll der Diebstahlsanzeige muss mitgebracht werden. Falls es ein Foto des gestohlenen Fahrrads gibt, sollte auch das mitgenommen werden. Auch ein gelbes Kinderfahrrad haben die Ordnungshüter beschlagnahmt.

Der 21-jährige Meraner ist von den Carabinieri angezeigt worden, nachdem dieser vor ein paar Nächten in einem Campingplatz eingedrungen war und von dort ein Mountainbike im Wert von rund 1.300 Euro entwenden wollte. Das Fahrrad gehörte einem Touristen aus Holland. Mit dabei hatte er Schneidewerkzeug – vermutlich, um das Fahrradschloss zu knacken.

Der 21-Jährige ist für die Ordnungskräfte kein Unbekannter. Im Mai war er bereits mehrmals auf dem Sessel eines fremden Fahrrads erwischt worden. Es liegen bereits mehrere Anzeigen vor. Bislang gilt die Unschuldsvermutung.

Bike-Sharing: Mithilfe bei verschwundenen Fahrrädern

Mit den warmen Temparaturen startet auch der kostenlose Bike-Sharing-Dienst in Meran wieder durch. Unter die vielen disziplinierten Nutzern haben sich in letzter Zeit einige Schlauberger gemischt, die es mit der Rückgabe der Räder nicht sehr genau nehmen. Die Gemeinde Meran bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe.

In den letzten zwei Jahren wurden über 8.000 Buchungen vorgenommen und kein einziges Leihrad wurde entwendet. Vor allem der eingebaute Alarm und die Registrierung mittels Kreditkarte waren bisher ein sicherer Schutz vor Vandalismus.

“Anders schaut es heuer aus. Eine Gruppe Jugendlicher ist auf den Geschmack der rund um die Uhr kostenlos verfügbaren City-Bikes gekommen, nicht alle halten sich allerdings an die maximalen Ausleihfristen und nehmen es auch mit dem Absperren der Fahrräder immer genau”, erklärt Ruth Lochmann, Koordinatorin des MENTOR-Projektes, im Rahmen dessen auch der Bike-Sharing-Dienst in Meran gestartet wurde.

Wenn ein Fahrrad nach der Leihe offen an einer Station abgestellt wird, kann es von Dritten entwendet werden. Der vorige Nutzer haftet in diesem Fall weiter für das Fahrrad und das kann teuer werden – insgesamt 380 Euro werden für ein neues Fahrrad und ein neues elektronisches Schloss fallig. Die Fahrräder dürfen für fünf Stunden kostenlos ausgeliehen werden und wenn sie über zehn Stunden nicht zurückgegeben werden, wird eine Verspätungsgebühr von 50 Euro fällig.

“Derzeit fehlen an den insgesamt sieben Stationen in der Stadt zehn Fahrräder. Wir bitten deshalb alle Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe, Hinweise zum Verbleib der auffälligen grünen City-Bikes zu melden. Gemeldet werden sollten Fahrräder, welche über mehrere Tage an einer Stelle außerhalb der üblichen Standorte abgestellt sind oder Leihräder die eindeutige Beschädigungen aufweisen”, so Vizebürgermeisterin Katharina Zeller.

Die Sozialgenossenschaft Albatros kümmert sich mit viel Einsatz um die Bereitstellung und Instandhaltung der Fahrräder und nimmt Informationen zum Verbleib der fehlenden Leihräder per E-Mail (bikesharing@albatros.bz.it) an.