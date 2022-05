Carla Perselli: “Es war Mord aus Vorsatz wegen Geldes”

Bozen – Der Schwurgerichtsprozess gegen Benno Neumair ist heute Vormittag fortgeführt worden. Wie berichtet, hat seine Tante Carla Perselli im Zeugenstand ausgesagt und auf die Fragen der Anklage und später der Verteidigung geantwortet. Nach dem Verschwinden der Eheleute Perselli/Neumair habe sich bei ihr der Verdacht immer mehr erhärtet, dass Benno Neumair etwas Schreckliches getan haben könnte – besonders, als sie von Benno schließlich nach dem Testament gefragt worden sei.

Carla Perselli geht deshalb nicht von einer verminderten Zurechnungsfähigkeit oder einem mentalen Problem bei ihrem Neffen aus, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Benno Neumair habe dafür viel zu berechnend und geistesgegenwärtig gewirkt und sie kenne ihn gut, meinte sie nach der Anhörung gegenüber Journalisten. Laut der Schwester des Mordopfers werde in Italien ständig nur nach mentalen Probleme bei den Tätern gesucht. “Dann könnten wir auch gleich die Gefängnistore öffnen, denn alle haben im Moment des Mordes eine Störung”, meint Perselli.

Sie sehe Benno Neumair nun nicht mehr als ihren Neffe, gesteht Carla Perselli. Sie sage aus, um zwei Personen zu verteidigen, die umgebracht wurden. “Wir müssen auch das ‘victim blaming’ bekämpfen, das in Italien manchmal Überhand nimmt”, so die Tante des Angeklagten, die außerdem zu verstehen gibt, dass ein Prozess aus ihrer Sicht wenig Sinn macht, wenn ohnehin ein Geständnis vorliegt. Doch es liegt am Gericht, dies zu entscheiden. Aus ihrer Sicht handle es sich um einen Mord aus Vorsatz, um an Geld zu kommen.

Die Verhandlung wurde am Dienstagnachmittag beendet, nachdem ein weiterer Zeuge nicht erschienen war. Der nächste Prozesstag findet am 8. Juni statt. Benno Neumair soll seine Aussage vor dem Schwurgericht Anfang Dezember machen.