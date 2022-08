Chaos auf dem Zugbahnhof in Bozen

Bozen – Ein technischer Defekt hat am Freitag für Chaos auf dem Bozner Bahnhof gesorgt. Dutzende Fahrgäste mussten Wartezeiten in Kauf nehmen, um in ihren Zug steigen zu können.

Der Defekt hat das Betriebssystem des Verkehrs in mehreren Orten in Norditalien beeinträchtigt.

Der Zug um 13.12 Uhr in Richtung Sibari ist mit 200 Minuten Verspätung gestartet. Um zwei Stunden und 15 Minuten hat sich hingegen die Abfahrt des Eurocity-Zugs um 14.34 Uhr nach München verzögert.

Rund eineinhalb Stunden später ist der Zug nach Rom gestartet, dessen Abfahrt eigentlich um 14.42 Uhr geplant war.