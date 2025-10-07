Chemie-Nobelpreis wird bekannt gegeben

Von: apa

Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt am Mittwoch in Stockholm den bzw. die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Chemie bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (eine Million Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung zur einen Hälfte an den US-Forscher David Baker “für computergestütztes Proteindesign” und zur anderen Hälfte an den Briten Demis Hassabis und seinen US-Kollegen John M. Jumper “für die Vorhersage von Proteinstrukturen”.

