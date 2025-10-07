Aktuelle Seite: Home > Chronik > Chemie-Nobelpreis wird bekannt gegeben
Nach Medizin und Physik folgt die Bekanntgabe des Chemie-Nobelpreise

Chemie-Nobelpreis wird bekannt gegeben

Dienstag, 07. Oktober 2025 | 22:02 Uhr
Nach Medizin und Physik folgt die Bekanntgabe des Chemie-Nobelpreise
APA/APA/dpa/Daniel Reinhardt
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: apa

Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt am Mittwoch in Stockholm den bzw. die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Chemie bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (eine Million Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung zur einen Hälfte an den US-Forscher David Baker “für computergestütztes Proteindesign” und zur anderen Hälfte an den Briten Demis Hassabis und seinen US-Kollegen John M. Jumper “für die Vorhersage von Proteinstrukturen”.

(S E R V I C E – https://www.nobelprize.org/)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hunde willkommen: SÃ¼dtirols Gastronomie Ã¶ffnet sich fÃ¼r Vierbeiner
Kommentare
117
Hunde willkommen: SÃ¼dtirols Gastronomie Ã¶ffnet sich fÃ¼r Vierbeiner
Handy am Steuer: Meran greift hart durch
Kommentare
54
Handy am Steuer: Meran greift hart durch
NÃ¤chtliches MÃ¤hroboter-Verbot: Sonst stirbt der Igel aus – VIDEO
Kommentare
41
NÃ¤chtliches MÃ¤hroboter-Verbot: Sonst stirbt der Igel aus – VIDEO
TÃ¶rggelen: Mit oder ohne Blutwurst?
Kommentare
34
TÃ¶rggelen: Mit oder ohne Blutwurst?
Hat man da noch Worte? – VIDEO
Kommentare
31
Hat man da noch Worte? – VIDEO
Anzeigen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in SÃ¼dtirol
So geht Jobsuche mit AuÃŸenwerbung
So geht Jobsuche mit AuÃŸenwerbung
Wennâ€™s hÃ¤ngen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2025 First Avenue GmbH
 