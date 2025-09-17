Aktuelle Seite: Home > Chronik > Chikungunya-Virus breitet sich in Norditalien aus
++ ARCHIVBILD ++ Die Asiatische Tigermücke, Überträgerin des Chikungunya-Virus

Chikungunya-Virus breitet sich in Norditalien aus

Mittwoch, 17. September 2025 | 06:17 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Die Asiatische Tigermücke, Überträgerin des Chikungunya-Virus
APA/APA/dpa/Uwe Anspach
Schriftgröße

Von: apa

In Norditalien breitet sich das Chikungunya-Virus aus, das durch die Tigermücke übertragen wird. Die Krankheit kann hohes Fieber, Gelenkschmerzen und lang anhaltende Beschwerden verursachen. Seit dem ersten lokalen Fall am 6. August sind inzwischen 46 Infektionen bestätigt – alle autochthon, also ohne Auslandsbezug. Besonders betroffen sind die Regionen Emilia-Romagna und Venetien.

Die meisten Fälle wurden in der Provinz Verona gemeldet. Die Stadt gilt als besonderer Hotspot und führt nun großangelegte Desinfektionsmaßnahmen gegen die Insekten durch. Die Behörden warnen vor größeren Menschenansammlungen. Mehrere geplante Volksfeste wurden bereits abgesagt. Von Mensch zu Mensch ist Chikungunya nicht übertragbar.

Ausbreitung könnte sich dank kühlerer Temperaturen verringern

Die Experten der Region Venetien versuchen weiterhin, den Ursprung dieses Ausbruchs zu klären, da es sich ausschließlich um einheimische Fälle handelt – also um Personen, die nicht aus Risikogebieten im Ausland zurückgekehrt sind. Aufgrund der erwarteten allmählichen Abkühlung der Temperaturen geht man davon aus, dass sich die Ausbreitung der Infektionsherde verringern wird.

Das italienische Gesundheitsinstitut ruft die Bevölkerung auf, stehendes Wasser (z. B. in Blumentöpfen oder auf Friedhöfen) zu vermeiden, um die Mückenvermehrung zu stoppen. Laut Gesundheitsinstitut ISS sind italienweit mehr als 200 Menschen an Chikungunya erkrankt. Todesfälle gab es bisher keine.

Typische Symptome von Chikungunya sind plötzliches Fieber und starke Gelenkschmerzen. Dazu kommen oft Hautausschläge, Schüttelfrost und Kopfschmerzen. Die Schmerzen in den Gelenken können Wochen, Monate oder sogar Jahre bleiben. Besonders gefährdet sind ältere und immungeschwächte Menschen. Diese sollten sich vor der Reise in das Risikogebiet impfen lassen.

Viele Fälle auch in Südfrankreich

Unterdessen kämpft auch Südfrankreich gegen Chikungunya. Hier ist die Stadt Antibes in der Nähe von Nizza mit 71 Fällen zum Hotspot geworden, die meisten davon traten im Norden der Kommune, in der Nähe der Autobahn, auf.

Das Chikungunya-Virus ist nach Angaben der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in zahlreichen afrikanischen Staaten verbreitet und zirkuliert auch in vielen Ländern des südlichen und südöstlichen Asiens sowie Vorderasiens und auf dem indischen Subkontinent. Seit Ende 2013 werden auch vermehrt Fälle auf den karibischen Inseln (Dominikanische Republik) und in den französischen Überseegebieten, in Süd- und Mittelamerika sowie den USA beobachtet. Vereinzelt fanden sich laut AGES auch Ausbrüche in Südeuropa: Italien seit 2007, Frankreich seit 2015, Spanien seit 2017. Das Vorkommen von Chikungunya sei bisher weltweit für über 60 Länder nachgewiesen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Kommentare
56
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Kommentare
54
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
49
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
49
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Kommentare
45
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 