CO2-Rekordanstieg in der Atmosphäre 2024

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 12:21 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Rekordanstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre 2024
APA/APA/dpa/Robert Michael
Von: APA/AFP

Die CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre ist nach Angaben von UNO-Experten im vergangenen Jahr um einen Rekordwert angestiegen. Es handle sich um den höchsten innerhalb eines Jahres registrierten Anstieg seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1957, erklärte die Weltmeteorologie-Organisation (WMO) am Mittwoch in Genf. Neben dem CO2-Wert habe es auch beim Gehalt an Methan und Lachgas, die ebenfalls als wichtige Treibhausgase gelten, Rekordwerte gegeben.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

