Coronavirus: 290 Personen aus Marrakesch zurückgeholt

Österreich hat mit Hilfe der EU rund 290 Personen aus Österreich und anderen EU-Ländern aus Marrakesch in Marokko rückgeführt. Das Flugzeug sei Dienstagfrüh in Wien gelandet, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Dienstag in Brüssel. Die EU-Kommission habe die Transportkosten mitgetragen. Eine weitere Sondermaschine der AUA wird noch am Dienstagabend Touristen aus Marokko heimbringen.

Am Montag hatte Österreich den EU-Zivilschutzmechanismus aktiviert und konsularischen Beistand eingefordert, um Unterstützung bei dem Repatriierungsprozess zu bekommen. Der Mechanismus dient dazu, die verstärkte Zusammenarbeit im Fall von Katastrophen zu regeln.

Laut EU-Katastrophenschutzkommissar Janez Lenarcic hat der EU-Zivilschutzmechanismus bereits bei der Rückführung von 800 EU-Bürgern aus China, Japan und Oakland in den USA geholfen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell arbeitet gemeinsam mit EU-Vertretungen weltweit daran, die Zusammenarbeit bei von der derzeitigen Situation ausgelösten konsularischen Angelegenheiten zu verbessern, darunter die Rückführung von EU-Bürgern aus Dittstaaten.

Wie der Sprecher des Außenministeriums, Peter Guschelbauer, gegenüber der APA ankündigte, landet die zweite Maschine Dienstagabend gegen 21.00 Uhr in Wien-Schwechat landen. An Bord befinden sich rund 200 Personen, darunter neben Österreichern auch einige EU-Bürger. Sie mussten sich allesamt einem Gesundheitscheck unterziehen, ehe sie an Bord durften. Nach der Landung haben sie sich umgehend für 14 Tage in selbstkontrollierte Heimquarantäne zu begeben.

Am Freitagnachmittag hatte eine erste Rückholaktion für rund 150 Touristen aus Italien stattgefunden, die von einer AUA-Maschine aus Rom und Venedig zurück in die Heimat gebracht wurden. Etliche heimische Touristen, die sich am Roten Meer erholen wollten, sitzen derzeit in einem Hotel in Hurghada fest.