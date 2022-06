Coronavirus: 74 Neuinfektionen – 1.353 Isolierte

Bozen – In den letzten 24 Stunden sind 177 PCR-Tests untersucht und dabei sechs Neuinfektionen festgestellt worden. Zusätzlich gab es 68 positive Antigentests.

Todesfall aufgrund einer Ansteckung mit dem Coronavirus meldet der Sanitätsbetrieb keinen. Vin 32 Hospitalisierten benötigt ein Covid-19-Patient intensivmedizinische Betreuung.

Ein weiterer Corona-Patient wird in einer Privatklinik betreut. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Südtirol weiter und liegt derzeit bei 172. 1.353 Personen befinden sich noch immer in Quarantäne.

Bisher (03.06.) wurden insgesamt 888.443 Abstriche untersucht, die von 320.907 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (02.06.): 177

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 6

Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 218.641

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 888.443

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 320.907 (+46)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.924.174

Durchgeführte Antigentests gestern: 455

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 68

Anzahl der positiv Getesteten vom 02.06. nach Altersgruppen:

0-9: 3 = 4%

10-19: 6 = 8%

20-29: 14 = 19%

30-39: 13 = 18%

40-49: 18 = 24%

50-59: 9 = 12%

60-69: 4 = 5%

70-79: 4 = 5%

80-89: 2 = 3%

90-99: 1 = 1%

Gesamt: 74 = 100%

Weitere Daten

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 31 (Stand 02.06.)

Anzahl der Covid-Patientinnen und Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 1 (Stand 30.05.)

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 1 (Stand 02.06.)

Anzahl der auf Subintensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 0 (Stand 02.06.)

Verstorbene: 1.479 Personen (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1.353

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 326.904

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 328.257

Geheilte Personen insgesamt: 215.811 (+222)

Daten vom Donnerstag, 02.06.2022

Bis 01.06.2022 wurden insgesamt 888.266 Abstriche untersucht, die von 320.861 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (01.06.): 417

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 11

Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 218.567

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 888.266

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 320.861 (+95)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.923.719

Durchgeführte Antigentests gestern: 1.327

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 162

Anzahl der positiv Getesteten vom 01.06. nach Altersgruppen:

0-9: 5 = 3%

10-19: 14 = 8%

20-29: 20 = 12%

30-39: 20 = 12%

40-49: 31 = 18%

50-59: 44 = 25%

60-69: 16 = 9%

70-79: 12 = 7%

80-89: 9 = 5%

90-99: 2 = 1%

Gesamt: 173 = 100%

Weitere Daten

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 31

Anzahl der Covid-Patientinnen und Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 1 (Stand 30.05.)

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 1

Anzahl der auf Subintensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 0

Verstorbene: 1.479 Personen (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1.501

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 326.690

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 328.191

Geheilte Personen insgesamt: 215.589 (+171)