Coronavirus: Alle Apres-Ski Lokale in Ischgl werden gesperrt

Im Tiroler Wintersportort Ischgl (Bezirk Landeck), in dem zuletzte mehrere Corona-Fälle aufgetreten waren, sollen alle Apres-Ski Lokal geschlossen werden. Dies gab Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck bekannt. Hotels, Seilbahnen und Pisten sollen hingegen offen bleiben.

In Südtirol wurden hingegen die Skigebiete geschlossen. Mehr dazu lest ihr HIER!

Es habe sich gezeigt, dass die Infektionsgefahr in den Bars sehr groß sei. Alle Fälle würden auf ein Lokal zurückgehen, sagte Platter.

Indes sollen am Mittwoch im Laufe des Tages Grenzkontrollen am Brenner starten. Dabei sollen alle Personen überprüft werden. Auch im Güterverkehr sollen alle Lkw-Fahrer, die von Süden nach Tirol kommen, einem Gesundheits-Check unterzogen werden. Zudem wird der internationale Zugverkehr nach Italien eingestellt, teilte LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) mit.

In Tirol gibt es fünf weitere bestätigte Coronavirus-Erkrankungen. Betroffen waren vier Personen aus dem Bezirk Landeck, sowie eine 30-Jährige Frau aus Innsbruck. Die ersteren Fälle stehen in Zusammenhang mit der mittlerweile behördlich gesperrten Ischgler Bar – dem “Kitzloch”. Die 30-Jährige wiederum hatte eine Erasmus-Studenten-Feier am 2. März in Innsbruck besucht.

Die Erasmus-Feier hatte bereits zuvor Coronavirus-Fälle zutage gefördert. Die positiv Getesteten wiesen – wie alle bisherigen Coronavirus-Fälle in Tirol -lediglich milde Symptome auf.

Bei den Patienten aus dem Bezirk Landeck handelte es sich zum einen um zwei Männer in Ischgl: Einer davon hielt sich im “Kitzloch” auf, die andere Person gilt als enge Kontaktperson zu einer am Coronavirus erkrankten Person. Ebenfalls im “Kitzloch” aufgehalten hat sich laut Land ein 21-Jähriger aus Pfunds, der positiv getestet wurde.

Darüber hinaus ist auch eine 44-jährige Frau aus See erkrankt, die sich ebenso in Ischgl aufgehalten und Kontakt zu einem Gast der Bar hatte. Zudem ergaben Erhebungen, dass es sich bei dem am Samstag positiv getesteten 36-jährigen Barkeeper aus Ischgl um einen deutschen Staatsbürger mit norwegischem Namen handelt.

In Tirol wurde bisher 32 Personen positiv auf das Virus getestet. Das italienische Pärchen, die ersten beiden Corona- Fälle in Österreich, ist mittlerweile wieder gesund.