Coronavirus – Universität Bozen öffnet ab Montag regulären Betrieb

Die Universität Bozen wird am Montag nach der Schließung der letzten Woche aufgrund des Coronavirus wieder ihre Tore öffnen. Der Lehrbetrieb soll nach Durchführung aller nötigen Sicherheitsmaßnahmen aufgenommen werden, teilte die Uni am Freitag in einer Aussendung mit. Der für 13. März geplante “Open Day” soll jedoch als “Online Open Day” durchgeführt werden.

“Für uns ist diese Version ein Experiment, sozusagen unser Open Day 4.0”, sagte Rektor Paolo Lugli. Alle Vorstellungen der Bachelor- und Masterprogramme durch die Professoren werden im Voraus aufgezeichnet und online gestellt. “Es gibt außerdem eine live tour über den Campus mit Moderator über Facebook live und Fragen werden über den gesamten Tag hinweg durch unser Team online beantwortet”, erklärte Präsidentin Ulrike Tappeiner.

An allen drei Standorten der Uni Bozen, also auch in Bruneck und Brixen, wurden die Hörsäle desinfiziert. Außerdem wurden Desinfektionsspender angebracht und Informationen zu Präventionsmaßnahmen ausgehängt, hieß es. Mitarbeiter, die für ihren Arbeitsweg eine längere Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen müssen, können auch auf Telearbeit zurückgreifen. Studenten und Lehrkräfte, die aus potenziellen Risikogebieten anreisen, sollen sich im Voraus mit der Uni Bozen in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen gemeinsam abzustimmen.