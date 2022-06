Crash zwischen Motorrad und Pkw: Ein Todesopfer

Verkehrsunfall in Unterplanitzing

Kaltern – In Unterplanitzing in Kaltern hat sich am Donnerstag gegen 12.30 ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Eine Person wurde tödlich verwundet.

Ersten Informationen zufolge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Im Einsatz standen der Notarzt, ein Rettungstransportwagen, die Carabinieri und die Feuerwehr.

Für eine Person kam jede Hilfe zu spät.