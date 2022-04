Crash zwischen Pkw und Fahrrad in Brixen

Brixen – In der Mozartallee in Brixen hat sich am Sonntagnachmittag kurz vor 15.00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge waren ein Pkw und ein Fahrrad beteiligt.

Der 20-jährige Radfahrer, der nicht aus Südtirol stammt, hatte noch einmal Glück im Unglück: Er wurde mit leichten Verletzungen ins Brixner Krankenhaus eingeliefert.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz und die Stadtpolizei von Brixen.