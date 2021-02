Sterzinger Eishalle: “Gebäude wohl nicht mehr zu retten”

In Sterzing in Südtirol ist Mittwochfrüh das Dach der Eishalle unter den Schneemassen zusammengebrochen. Verletzt wurde niemand, berichteten Südtiroler Medien, zum Zeitpunkt des Einbruchs habe sich keine Person in der Eishalle aufgehalten. Das Gebäude wurde schwerbeschädigt.

Ein Spaziergänger hatte kurz nach 7.00 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Sterzing alarmiert. Die Einsatzkräfte sperrten das Gelände ab und nahmen die Stromleitungen vom Netz. “Das Gebäude ist wohl nicht mehr zu retten”, zog Feuerwehr-Kommandant Martin Soraruf Bilanz.

Ob das Dach tatsächlich aufgrund von Schnee eingestürzt ist, müsse erst geklärt werden: Ersten Informationen zufolge sollen lediglich 30 Zentimeter sowie etwas Neuschnee auf dem Dach gelegen sein. Fachleute sollen nun klären, warum es zu dem Einsturz gekommen ist.

Der Konsumentenschutzverband Codacons brachte den Dacheinsturz bei der Staatsanwaltschaft von Bozen und dem Rechnungshof ein. “Nur durch Zufall ist das Dach in einem Moment eingestürzt, in dem sich niemand im Gebäude aufgehalten hat”, so Codacons-Präsident Carlo Rienzi in der Aussendung. Es müssen nun “umgehend Ermittlungen eingeleitet werden”, schließlich sei man “haarscharf an einer Tragödie vorbeigeschrammt”. Die Sicherheit der Gebäudestruktur, die Planung sowie die Stabilität der Anlage müsse nun geprüft werden, um festzustellen, ob jemand strafrechtlich für den Vorfall haften muss.