Dachstuhlbrand in Frangart rasch gelöscht

Frangart – Rasch gelöscht werden konnte am Mittwochabend ein Feuer in Frangart. Auf einer Terrasse im Ortskern hatte sich in einem Blumentrog gegen 17.00 Uhr ein Feuer entfacht.

Die Feuerwehren von Frangart, Girlan, St. Pauls, Kaltern Markt und Unterrain haben den Brand rasch gelöscht. Sie konnten ein Übergreifen des Feuers auf den gegenüberliegenden Stadel vereiteln.

Für die Löscharbeiten musste auch ein kleiner Teil der Dachabdeckung entfernt werden. Verletzte waren nicht zu beklagen. Ebenso im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Bozen sowie die Behörden.