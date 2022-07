Darf man die Scheibe einschlagen, um einen Hund zu retten?

Bozen – Hunde im Sommer im Auto einzusperren, ist Tierquälerei und somit strafbar. Das gilt umso mehr, wenn der Hund dabei ums Leben kommt. Bei der derzeitigen Hitzewelle sind Vierbeiner besonders gefährdet. Doch wie sollten sich Passanten verhalten, die einen Hund in einem verschlossenen Auto bemerken? Darf man die Fensterscheibe einschlagen? Die Internationale Tierschutzorganisation OIPA klärt auf.

Ist der Besitzer des Wagens außer Reichweite, sollte man auf alle Fälle die Notrufnummer 112 wählen. Die Ordnungshüter haben die Pflicht, einzuschreiten, um die Situation zu überprüfen und gegebenenfalls das Leben des Tieres zu retten. Außerdem müssen sie gegen den Hundehalter Anzeige erstatten.

Sinnvoll kann es sein, weitere Passanten anzusprechen, die als Zeugen dienen. Bereits am Telefon sollte man Auskunft über den Gesundheitszustand des Hundes geben, sofern dies möglich ist: Wenn es brenzlig wird, kommt der Tierarzt gleich mit zum Einsatzort.

Doch was ist, wenn es die Ordnungskräfte nicht rechtzeitig schaffen und das Leiden des Hundes deutlich bemerkbar ist? Kann man dann wegen Sachbeschädigung verklagt werden, wenn man die Fensterscheibe einschlägt? „Angesichts der derzeitigen Ausrichtung der Rechtsprechung und des allgemeinen Empfindens, Leben zu schützen, ist es möglich, das Vorhandensein einer Notlage geltend zu machen, sollte man mit einer Schadenersatzforderung des Fahrzeugbesitzers konfrontiert werden“, erklärt Anwalt Claudia Taccani, der rechtlicher Berater der OIPA ist.

Trotzdem sei es in jedem Fall ratsam, zuerst die Ordnungskräfte zu verständigen. Neben Zeugenaussagen, die man sammeln sollte, wird auch dazu geraten, Fotos und Videos zu machen, um zu beweisen, dass ein Einschreiten nötig war, um das Leben des Hundes zu retten.

In Italiens Gemeinden gibt es teilweise ganz unterschiedliche Regelungen: In Rom ist es zum Beispiel verboten, von April bis Oktober Hunde jedweden Alters in einem Pkw, Anhänger oder sonstigen Behälter einzusperren. Außerdem ist es generell verboten, Hunde über längere Zeit in einem Auto oder Anhänger eingesperrt zu halten – auch wenn das Fenster geöffnet ist und das Fahrzeug im Schatten steht. Verboten ist auch der Transport in geschlossenen Fahrgestellen. Die Strafen bei Verstößen reichen von 200 bis 500 Euro.

Ein eingeschlossener Hund in einem Auto kann auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Dies haben mehrere Urteile des Kassationsgerichts bestätigt. Die Strafen reichen in diesem Fall bis zu 1.100 Euro. Verurteilt kann man auch dann werden, wenn man keine Absicht hatte, dem Tier zu schaden, und „nur“ gedankenlos gehandelt hat.