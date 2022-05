„Das war nicht Vandalismus, sondern Kunst“

Bozen/Venedig – In der Nacht auf den 16. Mai haben drei junge Erwachsene eine Basilika aus der Renaissance in Venedig mit roter Farbe beschmiert. Wie berichtet, stammt einer von ihnen aus Bozen. Doch der 28-Jährige weist jegliche Schuld von sich: Seiner Ansicht nach handelte es nicht Vandalismus, sondern um eine künstlerische Performance mit einer politischen Botschaft.

Der „Redentore“ ist eine Basilika auf der Insel Giudecca in Venedig mit dem Blick über den Kanal auf die Piazzetta. Entworfen wurde sie im Jahr 1576 vom bekannten Renaissance-Architekten Andrea Palladio. Die Kirche ist neben Santa Maria della Salute eine der beiden Votivkirchen Venedigs, die von der Signoria zur Errettung von der Pest gestiftet worden sind.

Die drei Verantwortlichen haben die Außenmauer mit rosa Farbe und unleserlichen Zeichen bemalt. Neben der Stadtpolizei ermittelt auch die Abteilung Digos, der italienische Staatsschutz, da es sich einerseits um einen delikaten Fall und andererseits um einen sakralen Ort handelt. Der Vorwurf lautet auf schwere Sachbeschädigung.

Vertreter der Digos haben dem 28-jährigen Bozner bereits einen Besuch abgestattet, schreibt die italienische Tageszeitung Alto Adige. „Die Farbe habe ich gerade deshalb ausgewählt, weil sie sich leicht abwaschen lässt. Auch die Mauer habe ich sorgfältig ausgewählt, damit sie ohne bleibende Schäden wieder gesäubert werden kann“, betont der Bozner.

Warum er trotzdem anonym bleiben will, begründet er damit, dass er nicht auf die Aktion in Venedig reduziert werden wolle. Seine Kunst, die er in den vergangenen Jahren vollbracht habe, rücke womöglich in den Hintergrund.

Der Bozner ist davon überzeugt: Es handelte sich um alles andere als einen Lausbubenstreich, sondern die Aktion war geplant. Der Südtiroler Künstler wusste etwa von den Überwachungskameras und er hat damit gerechnet, rasch identifiziert zu werden. Doch was bedeuten die unleserlichen Zeichen überhaupt? „Ich liebe die Kunst und ich liebe Venedig aus tiefstem Herzen. Ich könnte niemals eine Basilika wie dem Redentore Schaden zufügen, aber ich wollte eine Botschaft lancieren“, erklärt der 28-Jährige. Die Formeln selbst hätten keinerlei Sinn – genauso wenig wie jene Personen, die sich über ein bisschen rote Farbe aufregen, aber zulassen, dass enorme Kreuzschiffe die Grundmauern von Venedig zerstören. Dasselbe gelte für den Tourismus, der außer Kontrolle geraten sei und die Stadt mit Abfall fülle.

„Die Kunst hat auch die Aufgabe, Menschen zum Nachdenken und Diskutieren anzuregen“, betont der Südtiroler. Angst vor den Konsequenzen seiner Tat hat er zwar ein bisschen, trotzdem bleibt er vom Wert seiner Performance und seiner Mitteilung überzeugt.