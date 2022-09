“Dem Land Tirol die Treue” – Komponist Pedarnig ist tot

Bozen – Der Marsch “Dem Land die Tirol die Treue” ist weit über Südtirol und Nordtirol hinaus bekannt. Florian Pedarnig, der Komponist des Marsches ist am Montag im Alter von 84 Jahren verstorben. Das hat der Tiroler Volksmusikverein bekanntgegeben.

Pedarnig wurde im Laufe seiner Karriere vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Ehrenring seiner Heimatgemeinde Schlaiten in Osttirol und mit dem Ehrenkranz des Schützenbundes. Für viele gilt der Marsch “Dem Land Tirol die Treue” als heimliche Tiroler Landeshymne.

Der Tiroler Volksmusikverein schreibt auf seiner Facebook-Seite:

Tieftraurig geben wir bekannt, dass unser Ehrenmitglied Florian Pedarnig heute in den Morgenstunden von uns gegangen ist

Lieber Flor, was du für die Tiroler Volksmusik geleistet hast, lässt sich mit Worten nur unzureichend beschreiben!

Uns bleibt nur ein letztes “Vergelt’s Gott”… und deine wunderbare Musik

Ruhe nun in Frieden