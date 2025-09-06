Aktuelle Seite: Home > Chronik > Demonstration in Washington gegen Einsatz der Nationalgarde
Kritik an autoritärem Vorgehen Trumps

Demonstration in Washington gegen Einsatz der Nationalgarde

Samstag, 06. September 2025 | 05:15 Uhr
Kritik an autoritärem Vorgehen Trumps
APA/APA/AFP/KENT NISHIMURA
Schriftgröße

Von: APA/AFP

In der US-Hauptstadt Washington findet am Samstag ein “Nationaler Marsch” gegen den Einsatz der Nationalgarde durch US-Präsident Donald Trump statt (ab 17 Uhr MESZ). Aufgerufen hat die Bürgerbewegung 50501. Die Organisatoren werfen Trump ein autoritäres und “faschistisches” Vorgehen vor, um Bewohner einzuschüchtern. Trump hat rund 2.300 Soldaten der Nationalgarde mobilisiert, die unter anderem in der Innenstadt von Washington sowie in Bahnhöfen patrouillieren.

Der Präsident begründet dies mit einer überbordenden Kriminalität, die Polizeistatistik zeigt dagegen einen Rückgang. Der Hauptstadtbezirk District of Columbia (DC) hat eine Klage gegen den Einsatz angekündigt. Trump droht indes auch anderen Hochburgen der Demokratischen Partei wie Chicago und New York mit einem Militäreinsatz.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Kommentare
89
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Kommentare
82
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Kommentare
79
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Kommentare
72
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Quästor lässt nach Vorfällen von Gewalt Bar in Bozen schließen
Kommentare
40
Quästor lässt nach Vorfällen von Gewalt Bar in Bozen schließen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 