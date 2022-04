Der April macht was er will: Ulten mit mehr Schnee als im Winter

Ulten – Im hinteren Ultental liegt jetzt so viel Schnee, wie es im gesamten Winter nicht der Fall war. In Weißbrunn betrug am Samstagvormittag die aktuelle Schneehöhe 54 Zentimeter. Darauf machte Landesmeteorologe Dieter Peterlin aufmerksam.

Überhaupt scheint der richtige Winter in Südtirol heuer erst im Frühling anzukommen. In Rein in Taufers gab es seit gestern 45 Zentimeter Neuschnee, jetzt liegen dort über 70 Zentimer Schnee.

Am Brenner lagen am Freitag über 20 Zentimeter Schnee. Vor wenigen Tagen wurden dort noch frühlingshafte 15 Grad gemessen, wie Peterlin twittert.

Das Tief verlagert sein Zentrum in Richtung obere Adria, der Zufluss feucht-kalter Luft hält an. Gleichzeitig wird es leicht föhnig. Der Nachmittag verläuft in vielen Tälern meist trocken, auf den Bergen ziehen noch einige Schauer durch. Dazu ist es oft windig und kühl.

Am morgigen Sonntag gibt es eine Wettbesserung. Der Einfluss des Tiefs lässt nach, die Luftmassen bleiben aber ziemlich feucht.

Der Sonntag verläuft wechselnd bewölkt mit einigen sonnigen Abschnitten. In den nördlichen Tälern weht kalter Nordwind.