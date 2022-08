Der Killer-Fußballer hat auch für Bozen gespielt

Bozen – Der Fußballer Giovanni Padovani hat in vergangenen Tagen traurige Berühmtheit erlangt. Rein aus sportlicher Sicht war er einer von vielen und spielte vorwiegend für Serie D-Vereine – unter anderem auch für Virtus Bolzano. Der 27-Jährige, der in Senigallia in der Provinz Ancona geboren wurde, soll allerdings in Bologna seine Ex-Freundin Alessandra Matteuzzi mit einem Schläger getötet haben.

Die 56-Jährige lag am Boden in einer Pfütze aus Blut in einer Vorhalle im Gebäude, wo sich ihre Wohnung befand, und hatte eine tiefe Kopfverletzung. Anrainer hatten den Notruf gewählt. Kurze Zeit, nachdem sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist die Frau verstorben.

Gegen Padovani wird nun wegen erschwerter Tötung ermittelt. Er soll Alessandra Matteuzzi vor ihrer Wohnung aufgelauert haben. Als sie ihn fortschicken wollte, packte er sie laut ersten Rekonstruktionen und zerrte sie in die Vorhalle, wo er zuschlug.

Obwohl Alessandra Matteuzzi den 27-Jährigen in der Vergangenheit wegen Stalkings angezeigt hatte, hatten die Behörden kein Annäherungsverbot erlassen. Am Dienstag hat Padovani extra einen Flug von Sizilien nach Bologna genommen und suchte seine Ex-Freundin auf, um sie dann zu töten.

Das Verbrechen wirft auch einen Schatten nach Südtirol. In der Saison 2016 und 2017 war Giovanni Padovani mittlerer Verteidiger bei Virtus Bolzano, berichtet Alto Adige online. „Ich bin fassungslos“, kommentiert Franco Murano den grausamen Frauenmord.

Luca Lomi, der damalige Trainer, erinnert sich an Padovani: „Innerhalb der Mannschaft hat er ein gutes Benehmen an den Tag gelegt. Er hatte einen ruhigen Charakter und eine große Lust, zu arbeiten. Die Tat, für die er sich nun verantwortlich gemacht hat, ist abstoßend und für sie gibt es keine Rechtfertigung.“