Der letzte Zeuge: „Laura hielt Benno für einen Sohn der Serie B“

Bozen – Im Prozess gegen den Bozner Benno Neumair, der den Mord an seinen Eltern Laura Perselli und Peter Neumair gestanden hat, ist heute der letzte Zeuge zu Wort gekommen. Dabei handelt es sich um einen Freund von Laura Perselli aus Kindheitstagen. Der landwirtschaftliche Unternehmer wurde von der Verteidigung als Zeuge aufgerufen.

„Laura hielt Benno für einen Sohn der Serie B, während Madè der Serie A entsprach“, erklärte der Zeuge. Mit einem Vergleich aus der Welt des Fußballs stellte er vor Gericht seine Ansicht dar, wie es sich mit den Beziehungen innerhalb der Familie Neumair verhielt.

Der landwirtschaftliche Unternehmer hatte über die Jahre hinweg den Kontakt zur Mutter des Angeklagten und zur Familie aufrechterhalten – auch, nachdem er von Südtirol in eine andere Provinz umgezogen war, berichtet Alto Adige online.

Wie er vor Gericht erklärte, habe er zu Laura Perselli einmal offen gesagt: „Denk daran, du hast auch noch ein anderes Kind, nicht nur Madè.“ Die Zeugenaussage passt zur Strategie der Verteidigung: Diese will beweisen, dass Benno Neumair unzurechnungsfähig ist. Dies hänge laut den Verteidigern mit seiner schweren Persönlichkeitsstörung zusammen, dessen Ursache in seiner Kindheit liege. Verstärkt worden sei die Persönlichkeitsstörung durch Benno Neumairs Missbrauch von Anabolika und den schwierigen familiären Beziehungen.

Der Angeklagte hatte bereits vor dem Verfahren gestanden, seine Eltern am 4. Jänner getötet und anschließend deren Leichen in die Etsch geworfen zu haben. Vor Gericht hat die Verteidigung heute außerdem die notarielle Urkunde vom vergangenen Dezember vorgelegt, in der Benno Neumair den Verzicht auf das Erbe seiner Eltern offiziell erklärt.