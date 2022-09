Der Sommer gibt sich noch nicht geschlagen

Bozen – In Südtirol will sich der Sommer noch nicht so richtig geschlagen geben. Zwar wird es in den kommenden Tagen zunächst etwas kühler, doch dann klettern die Temperaturen wieder nach oben.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin schreibt auf Twitter:

In den kommenden Tagen wird es etwas kühler, die Temperaturen gehen um ein paar Grad zurück. Der Sommer gibt sich aber noch nicht geschlagen, für nächste Woche schaut es nach einem neuerlichen Temperaturanstieg aus.

Schon heute Abend werden Regenschauer etwas häufiger und die Wahrscheinlichkeit für Gewitter steigt an.

Das Wetter morgen

Am Donnerstag erreicht eine Störungszone die Alpen und sorgt für unbeständige Verhältnisse.

Der Tag beginnt verbreitet trüb und in einigen Landesteilen mit Regen.

In der Folge zieht eine Kaltfront durch und spätestens am Nachmittag kommt es verbreitet zu gewittrigen Regenschauern.

Zum Abend hin beruhigt sich das Wetter aber vom Vinschgau her und es lockert auf.

So geht es weiter: Tag für Tag stabiler

Am Freitag ist es zunächst recht freundlich bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag bilden sich einige Regenschauer, vereinzelt auch Gewitter.

Das Wochenende verläuft recht sonnig, nachmittags kommt es nur mehr vereinzelt zu Schauern.

Am Montag überwiegt der Sonnenschein. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt für die Jahreszeit mit Höchstwerten bis rund 25 Grad.