Deutsche Urlauberin [16] in Südtirol tot aufgefunden

Innichen – Im Hochpustertal in Südtirol hat am Freitag eine Suchaktion ein tragisches Ende genommen. Eine zuvor als vermisst gemeldete Urlauberin (16) aus Deutschland ist oberhalb von Innichen tot aufgefunden worden.

Das Mädchen war gemeinsam mit den Eltern im Urlaub in der Dolomitenregion rund um Innichen. Nachdem sie am Vormittag nicht mehr in die Unterkunft der Familie am Pircherhof zurückgekehrt war, wurde Alarm geschlagen. Bei der anschließenden Suche standen die Finanzpolizei, die Feuerwehr, die lokale Bergrettung und eine Hundestaffel der Bergrettung im Einsatz.

Am Innichberg konnte am Freitagnachmittag schließlich der leblose Körper der Jugendlichen von den Suchmannschaften gefunden werden. Sie lag etwa zehn Meter unterhalb eines Forstweges. Sie dürfte ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt sein.

Für die 16-jährige Deutsche kam jede Hilfe zu spät. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mädchens feststellen.

Ob der Sturz zum Tod der Jugendlichen geführt hatte oder ob sie anschließend erfror, war zunächst unklar. Laut den Einsatzkräften könnte auch die Kälte eine Rolle gespielt haben. In Innichen hatte es am frühen Freitagmorgen minus 14 Grad. Die junge Frau hatte die Unterkunft bereits gegen 7.00 Uhr verlassen. Von der Staatsanwaltschaft Bozen wurde eine Obduktion angeordnet.