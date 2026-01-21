Aktuelle Seite: Home > Chronik > Dialoge in der Geburtshilfe

Dialoge in der Geburtshilfe

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 12:03 Uhr
Von: luk

Brixen – Am 23. Jänner findet die Tagung “Dialoge in der Geburtshilfe” zum zweiten Mal in Brixen statt. Der diesjährige Kongress ist vollständig der integrativen Betreuung von Schwangerschaften mit angeborenen fetalen morphologischen Fehlbildungen gewidmet – einem der sensibelsten und komplexesten Themen der modernen Geburtshilfe.

Die Eröffnung der Tagung erfolgt durch Grußworte zahlreicher Vertreterinnen und Vertreter aus Institutionen des Gesundheitswesens und der lokalen Verwaltung, die damit ihre Unterstützung für ein Versorgungsmodell auf Basis von interdisziplinärer Zusammenarbeit und Patientenorientierung zum Ausdruck bringen.

Unter ihnen sind die Präsidentin der Ärztekammer, Dr.in Astrid Marsoner, Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann, Vizebürgermeister Ferdinando Stablum sowie Dr. Ulrich Seitz von der Vereinigung „Kinderherz“, neben vielen weiteren Persönlichkeiten.

Alle eint die Anerkennung für ein engagiertes multidisziplinäres Team, das sich auch in besonders komplexen Behandlungssituationen konsequent für das Wohl von Mutter und Kind einsetzt.

Eine Schwangerschaft ist in den meisten Fällen von Vorfreude und Erwartung geprägt. Werden jedoch fetale morphologische Fehlbildungen diagnostiziert, verändert sich der Weg der werdenden Eltern schlagartig: Unsicherheit, emotionale Belastung und schwierige Entscheidungen treten in den Vordergrund. Gerade in diesen Situationen sind die Qualität der medizinischen Betreuung, der strukturierte Dialog zwischen den Fachdisziplinen sowie die einfühlsame Begleitung der Frau und des Paares von entscheidender Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund organisiert das Krankenhaus Brixen die zweite Ausgabe der Tagung „Dialoge in der Geburtshilfe“, eine hochkarätige wissenschaftliche Veranstaltung, die sich dem integrierten Management komplexer Schwangerschaften widmet und renommierte nationale und internationale Referentinnen und Referenten zusammenführt.

„Die Diagnose einer fetalen Fehlbildung stellt für die Frau und das Paar einen Moment großer Verletzlichkeit dar“, erklärt Dr.in Sonia Prader, Primaria der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Brixen. „In solchen Fällen ist es unerlässlich, neben exzellenter klinischer und diagnostischer Kompetenz auch einen klar strukturierten, gemeinsamen und menschlichen Betreuungsweg zu gewährleisten, der die Schwangerschaft Schritt für Schritt begleitet. Der kontinuierliche Austausch zwischen Geburtshelfern, Gynäkologen, Genetikern, Neonatologen und weiteren Fachdisziplinen ist der Schlüssel zu einer optimalen Betreuung der Mutter-Kind-Dyade.“

Die Tagung verfolgt das Ziel, die an Diagnose und Behandlung fetaler Anomalien beteiligten Fachpersonen zusammenzubringen, integrierte Versorgungsmodelle zu diskutieren und diese auf Basis aktueller wissenschaftlicher Evidenz sowie internationaler Leitlinien weiterzuentwickeln.

„Dialoge in der Geburtshilfe“, so Dr.in Prader, „möchte einen offenen und praxisnahen Raum für den fachlichen Austausch bieten, in dem Erfahrungen, klinische Fälle und Behandlungsstrategien geteilt werden – mit dem gemeinsamen Ziel, Frauen und ihren Kindern auch in den anspruchsvollsten Situationen den bestmöglichen Versorgungsweg zu ermöglichen.“

