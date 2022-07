Die dramatischen Bilder des Gletscherabbruchs – VIDEO

03.07.22 – Massiver Gletscherbruch mit nachfolgender Lawine auf der Marmolata in den Dolomiten/Trentino, bei dem leider mehrere Bergsteiger von Eis-, Schnee- und Felsmassen getroffen wurden. Den zahlreichen Einsatzkräften vor Ort (auch Rettungshubschrauber mit Bergrettern aus Südtirol stehen im Einsatz) wünschen wir viel Kraft bei der gefährlichen Rettungsaktion. Unser aufrichtiges Beileid gilt allen Angehörigen der Opfer 🕯 • Operazioni in corso per un seracco di ghiaccio di grosse dimensioni crollato sulla Marmolada. Sono rimasti coinvolti alcuni escursionisti ed il bilancio sarebbe pesante. Tanta forza e coraggio a tutti che stanno operando ininterrottamente da alcune ore e organizzando al meglio tutti i soccorsi. Siamo vicini alle famiglie delle vittime 🕯 🎥 Alpine-Adriatic Meteorological Society / Gianpaolo Bottacin / Ufficio Stampa Prov.TN

