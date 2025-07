Die Königsetappe des 48. Giro delle Dolomiti geht an die Meyers

Von: mk

Bozen – Der zweite Tag des 48. Giro delle Dolomiti stand am Dienstag ganz im Zeichen der Königsetappe. Mit einer Länge von 107 Kilometern und knackigen 3100 Höhenmetern ging es von Waidbruck aus gegen den Uhrzeigersinn um den berühmten Sellastock, die sogenannte „Sellarunde“. Die Zeit gestoppt wurde dabei auf dem Teilstück auf das Pordoijoch – und am schnellsten war das Deutsche Ehepaar Michael und Janine Meyer.

Vom Regen zum Sonnenschein: So lässt sich der zweite Etappentag beim 48. Giro delle Dolomiti bestens beschreiben. Am Montag hatten die rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch mit teils widrigen Bedingungen zu kämpfen, am Dienstag war das Wetter aber traumhaft. Pünktlich zur Königsetappe, der Umrundung des Sellastocks, war die Sonne zu nahezu keinem Zeitpunkt verdeckt und auch die Temperaturen waren perfekt für einen Radtag. Bei der Chrono auf das Pordoijoch (6,7 Kilometer / 422 Höhenmeter) konnte deshalb nach Herzenslust in die Pedale getreten werden.

Bei den Herren gab es einen Führungswechsel zu sehen. Gewann am Montag noch der Traminer Georg Widmann beim zeitgestoppten Abschnitt nach Petersberg, so setzte sich dieses Mal der Zweite vom Vortag durch. Der Deutsche Michael Meyer erreichte in einer Zeit von 17.35 Minuten als Erster das Pordoijoch. In der Gesamtwertung gab es aber keinen Führungswechsel: da Widmann in 17.56 Minuten, also mit einem Rückstand von 21 Sekunden, als Zweiter auf dem Pordoijoch ankam, hält sich der Unterlandler in der Gesamtwertung mit 47 Sekunden Vorsprung auf Platz eins. Etappen-Dritter wurde am Dienstag der Deutsche Matthias Schilling mit einer Zeit von 18.08 Minuten.

Auch bei den Damen siegt der Name Meyer

Nur wenige Sekunden nach Schilling überquerte die erste Dame das Ziel. Wieder zeigte die Deutsche Janine Meyer, Ehefrau des Tagessiegers bei den Herren, eine grandiose Vorstellung. 18.26 Minuten benötigte die Kölnerin für den Anstieg auf das Pordoijoch und war fast eine Minute schneller als die zweite Dame. Das war wieder die Sarnerin Carmen Moser (19.25 Minuten), während die Deutsche Julia Jedelhauser wie auch am Vortag den dritten Platz einnahm (20.24 Minuten). Damit zeigt sich deutlich, dass der Gesamtsieg über diese drei Damen gehen wird, auch wenn Meyer im Moment deutlich bessere Karten in der Hand hält, als ihre beiden Widersacherinnen.

Das könnte sich aber schon am Mittwoch ändern. Nach Abschluss der Königsetappe geht es bei der dritten Etappe wieder in Bozen los. Dann werden der Mendel- und Gampenpass in Angriff genommen. Auf der 92 Kilometer langen und mit 1748 Höhenmetern bestückten Etappe führt der zeitgestoppte Abschnitt dieses Mal von der Kalterer Höhe auf den Mendelpass und ist zehn Kilometer (662 Höhenmeter) lang.

48. Giro delle Dolomiti – Ergebnisse Etappe 2:

Top-5 Herren

1. Michael Meyer GER 17.35 Minuten

2. Georg Widmann ITA 17.56

3. Matthias Schilling GER 18.08

4. Andreas Crivellin GER 18.26

5. Eduard Rizzi ITA 18.26

Top-5 Damen

1. Janine Meyer GER 18.26 Minuten

2. Carmen Moser ITA 19.25

3. Julia Jedelhauser GER 20.26

4. Cynthia Morguet GER 23.37

5. Carola Skarabela GER 24.09