Die Suche nach Giacobbe Nicolussi wird fortgesetzt

Salurn – Seit 11. August gilt der 73-jährige Giacobbe Nicolussi aus Salurn vermisst. Am heutigen Samstag wurde eine erneute Suchaktion gestartet.

Die Suche wird von Kräften der Feuerwehr, der Bergrettung, von Hundestaffeln und von den Carabinieri durchgeführt.

Weil sie nicht nur zusehen wollten, haben zuletzt auch der Bruder und der Neffe des Vermissten bei der Suche mitgeholfen.

Ezio – so lautet der Name des Bruders – war selbst lange Zeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Dutzende Einsatzkräfte durchkämmten die Wälder in der Umgebung des Dorfes.

Der vermisste Rentner liebte ausgedehnte Spaziergänge und Bergwanderungen. Manchmal war er auch abseits offizieller Wege unterwegs und durchquerte den Wald.

Mit seinem Bruder Ezio pflegt er eine enge Beziehung. Beide leben in demselben Gebäude. Vermutet wird, dass der 73-Jähriger zu Fuß aufgebrochen ist.

Der Vermisste trägt laut der Freiwilligen Feuerwehr von Salurn ein hellblaues Hemd und eine dunkelblaue Hose.

Die Bevölkerung wird weiterhin gebeten, zweckdienliche Hinweise der Freiwilligen Feuerwehr von Salurn unter der Nummer 3393433879 zu melden. Alternativ kann man sich an die Salurner Carabinieri unter der Nummer 0471824300 wenden oder die Notrufnummer 112 wählen.