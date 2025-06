Doppelte Gratulation: Otto von Dellemann und Martha Ebner feiern Geburtstag

Von: mk

Bozen – Am 6. Juni 2025 gibt es innerhalb der Generation 60+ in der SVP gleich doppelten Grund zur Freude: Otto von Dellemann, Vorsitzender der Generation 60+, feiert seinen 72. Geburtstag und Martha Ebner, Ehrenmitglied der Generation 60+, begeht ihren 103. Geburtstag.

„Es ist uns eine große Ehre und Freude, Otto von Dellemann und Martha Ebner zu ihrem Ehrentag zu gratulieren! Wir wünschen beiden vor allem Gesundheit, Glück und Freude und danken ihnen für ihren jahrzehntelangen, leidenschaftlichen und selbstlosen Einsatz für ein gutes und respektvolles Miteinander der Generationen in Südtirol“, so die Mitglieder des Landesausschusses der Generation 60+ in einer gemeinsamen Erklärung.

Otto von Dellemann prägt seit rund zwei Jahrzehnten die Seniorenpolitik in Südtirol. Als Vorsitzender der Generation 60+ ist er eine verlässliche Stimme für die Anliegen der älteren Generation. Mit beharrlichem Engagement, großer Weitsicht und konsequenter Arbeit gestaltet er das gesellschaftliche Leben unseres Landes nachhaltig mit.

Martha Ebner hat mit ihrer Haltung und ihrem unermüdlichen Einsatz Maßstäbe gesetzt. „Martha Ebner beweist seit jeher, dass Politik dann erfolgreich und nachhaltig ist, wenn sie konsequent von Werten getragen wird. Sie ist ein Vorbild für konsequentes Eintreten für Ideale und Überzeugungen“, heißt es in der Stellungnahme des Landesausschusses.

„Beide Jubilare sind für die Generation 60+ unverzichtbare Wegbegleiter und wertvolle Ratgeber. Ihnen gebühren Dank, Anerkennung und tiefster Respekt. Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute!“ so der Ausschuss der Generation 60+.