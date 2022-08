Dramatische Momente im Video festgehalten

Bozen ist an Katastrophe vorbeigeschrammt

Bozen – Am Mittwoch gegen 9.30 Uhr erschütterte ein großer Krach die Bozner Innenstadt. Am Laurin-Parkplatz gegenüber des Hotel Laurin ist ein mächtiger Laubbaum ohne Vorwarnung umgestürzt und hat mehrere geparkte Autos getroffen.

Es grenzt an ein Wunder, dass weder auf dem stark frequentierten Parkplatz noch in den Autos Menschen waren. Lediglich eine Person, die gerade am Gehsteig vorbeilief, wurde von Ästen gestreift und leicht verletzt.

Auf WhatsApp kursierte weniger Stunden nach dem Vorfall ein Video, das den Moment des Baumsturzes aus mehreren Perspektiven zeigt. Unmittelbar danach eilten viele Passanten zu Hilfe.