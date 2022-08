Drei neue Videoüberwachungskameras in Sinich

Meran – Wie bereits Ende Juli dieses Jahres angekündigt, will die Meraner Stadtregierung das Videoüberwachungssystem der örtlichen Polizei weiter ausbauen. Zu diesem Zweck wurden 200.000 Euro bereitgestellt. Die ersten drei neuen Kameras werden in Sinich installiert.

Die Meraner Ortspolizei Meran verfügt derzeit über 125 Überwachungskameras: 65 davon werden zur Kontrolle und Überwachung der Straßen und öffentlichen Gebäude der Stadt eingesetzt. Die übrigen befinden sich in “kritischen” Zonen.

“Auf der gestrigen Ausschusssitzung haben wir grünes Licht für die Installation von drei neuen Kameras gegeben. In Wirklichkeit handelt es sich um sechs Kameras, denn eine der drei ist mit vier Optiken ausgestattet, die in ebenso viele Richtungen ausgerichtet werden können. Die neuen Kameras, deren Installation mit dem örtlichen Polizeipräsidium vereinbart wurde, werden zur Überwachung der Zufahrtsstraßen zum Stadtviertel und seiner sensibelsten Bereiche eingesetzt“, erklärte Bürgermeister Dario Dal Medico.

“Die Neuigkeit besteht darin, dass die vom städtischen Videokameranetz übertragenen Bilder auch für die lokale Carabinieri-Kompanie direkt zugänglich sein werden. Wir arbeiten derzeit auch an der Einrichtung der Video-Fernüberwachungsanlage im Polizeikommissariat am Kornplatz“, so Dal Medico.