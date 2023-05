Drei Patienten bei Brand im Landesklinikum Mödling gestorben

Großeinsatz für die Helfer in Mödling

Bei einem Brand im Landesklinikum Mödling sind in der Nacht auf Dienstag drei Patienten gestorben. Die Flammen waren in einem Zimmer im dritten Stock ausgebrochen. Für drei Männer in dem Raum sei jede Hilfe zu spät gekommen, sagte Matthias Hofer, Sprecher der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA), zur APA. 20 Personen wurden leicht verletzt, rund 90 Patienten mussten verlegt werden. Bundes- und Landeskriminalamt haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Kurz vor 1.00 Uhr war Alarm ausgelöst worden, in einer Aussendung der LGA wurde von “schneller Brandentwicklung” berichtet. Die gesamte Station für Innere Medizin sei verraucht gewesen. Zehn Wehren rückten mit 173 Mitgliedern und 33 Fahrzeugen aus, auch die Betriebsfeuerwehr des Landesklinikums stand bei den Löscharbeiten im Einsatz. “Brand aus” wurde kurz vor 3.00 Uhr gegeben. Bei den Verstorbenen handle es sich um Patienten, teilten Polizei und LGA mit. Ums Leben kamen laut Exekutive ein 78- sowie ein 81-Jähriger. Zum dritten Todesopfer gab es Dienstagfrüh zunächst keine Angaben.

“Durch die gute Zusammenarbeit ist es gelungen, 20 Personen aus der betroffenen Station zu retten”, sagte Hofer. Die Betroffenen waren dem Rauch ausgesetzt und gelten als leicht verletzt. Evakuiert wurden insgesamt rund 90 Patienten. Ein Teil davon wurde laut Hofer ins Landesklinikum Baden transportiert, die anderen wurden innerhalb des Krankenhauses in Mödling verlegt.

Das Bezirksfeuerwehrkommando Mödling berichtete von hoher Brandintensität im betroffenen Zimmer samt Rauchentwicklung. “Zahlreiche Patienten waren dadurch unmittelbar gefährdet”, hieß es in einer Aussendung. Parallel zur Menschenrettung sei die Bekämpfung der Flammen mittels Innen- und Außenangriff vorgenommen worden.

An Ort und Stelle war auch ein Großaufgebot von Rotem Kreuz und Samariterbund. In Summe wurden laut Angaben der Helfer 20 Rettungs- sowie vier Notarzteinsatzfahrzeuge aufgeboten, zwei Bezirkseinsatzleiter rückten ebenso aus. Angefordert wurden demnach auch drei Notarzthubschrauber. Das Rote Kreuz war darüber hinaus mit einem Kriseninterventionsteam im Einsatz.

Die betroffene Station wurde gesperrt. Die Brandursache war vorerst unbekannt.