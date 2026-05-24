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Der Bub wurde vor einer Garagenausfahrt von einem Pkw erfasst

Dreijähriger bei Unfall in Wien gestorben

Sonntag, 24. Mai 2026 | 08:02 Uhr
Der Bub wurde vor einer Garagenausfahrt von einem Pkw erfasst
APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER
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Von: apa

Ein dreijähriger Bub ist Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Brigittenau lebensgefährlich verletzt worden und später im Spital gestorben, wie der ORF berichtet. Wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion mitteilte, ereignete sich der Unfall um 12.30 Uhr in der Hartlgasse. Nach ersten Erhebungen war der Bub mit einem Tretroller am Gehsteig unterwegs, als er im Bereich einer Garagenausfahrt von einem Pkw erfasst und niedergestoßen wurde.

Das Kleinkind wurde von einer zufällig anwesenden Notärztin bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien erstversorgt. Die Wiener Berufsrettung war rasch zur Stelle, der Bub wurde reanimiert, ehe er mit schwersten Kopfverletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert wurde, wie ein Sprecher der Berufsrettung der APA mitteilte.

Der Dreijährige befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls in Begleitung seines Vaters. Die Unfallstelle sei “unübersichtlich”, sagte eine Polizei-Sprecherin. Der aus der Garage kommende Pkw-Lenker dürfte den kleinen Buben nicht wahrgenommen bzw. übersehen haben. Im Spital ist der Bub gestorben, berichtete der ORF am Samstagabend. Die Polizei konnte dies auf Anfrage der APA zunächst nicht bestätigen. Der Vater des Buben wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.

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