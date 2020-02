Dreister Dieb nach Banktresor-Coup in Wien geschnappt

Der dreiste Dieb, der vor Weihnachten 130.000 Euro aus einem nicht versperrten Tresor in einer Bank in Wien-Landstraße gestohlen hatte, ist Donnerstagvormittag offenbar gefasst worden. Am Dienstag veröffentlichte die Polizei Fotos des mutmaßlichen Täters aus der Überwachungskamera und ersuchte um Hinweise zu dessen Identität. In einer Wohnung in der Leopoldstadt wurde der 49-Jährige geschnappt.

Die Beamten waren mehreren Hinweisen nachgegangen und fanden in den Räumlichkeiten des Verdächtigen schließlich auch die Tatbekleidung – dunkle Kapuzenjacke, helle Jeanshose und graue Schuhe – sowie einen olivgrünen Rucksack und einen Teil der Beute. Der nicht vorbestrafte 49-jährige Österreicher legte laut Polizeisprecher Harald Sörös ein umfangreiches Geständnis ab.

Als Motiv nannte er Geldnot und die sich überraschend bietende Gelegenheit. Weil der 49-Jährige “greifbar, geständig und nicht vorbestraft” sei, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts des schweren Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.