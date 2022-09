Drogen und Munition: 62-Jähriger in Bozen verhaftet

Bozen – In flagranti ist ein 62-jähriger Italiener in der Südtiroler Landeshauptstadt festgenommen worden. Der bereits vorbestrafte und in Bozen wohnhafte Mann reagierte bei einer Routinekontrolle verdächtig.

Bei einer Hausdurchsuchung stellte sich dann der Grund dafür heraus: Der Mann war im Besitz von 35 Gramm Kokain, 850 Gramm Haschisch sowie 165 Patronen für Gewehre.

Das gesamte Material wurde beschlagnahmt und der 62-Jährige ins Gefängnis überstellt.