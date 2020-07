Ehepaar ertrank bei Badeunfall im Salzburger Fuschlsee

Bei einem Badeunfall im Fuschlsee (Flachgau) ist am Mittwochvormittag ein pensioniertes Ehepaar tödlich verunglückt. Wie die Wasserrettung Salzburg mitteilte, geriet beim Badeplatz Wesenauer eine Frau beim Schwimmen rund 50 Meter vom Ufer entfernt in Not und ging unter. Ihr Mann eilte ihr zu Hilfe, bekam dann aber ebenfalls Probleme und konnte sich selbst nicht mehr über Wasser halten.

Der Mann konnte ohne Bewusstsein von anderen Badegästen zwar kurz darauf aus dem See gezogen werden, die Reanimationsversuche durch den alarmierten Notarzt blieben jedoch erfolglos. Von der Frau fehlte zunächst jede Spur. Sie wurde nach 45 Minuten von zwei Einsatztauchern der Wasserrettung aus rund fünf Metern Tiefe geborgen – auch für sie kam jede Hilfe zu spät.

Insgesamt stand die Wasserrettung mit 30 Einsatzkräften und mehreren Booten und Tauchern im Einsatz, auch das Rote Kreuz, die Feuerwehr Fuschl, die Berufsfeuerwehr Salzburg und die Polizei waren ausgerückt. Bei den Verunglückten handelt es sich um ein pensioniertes Ehepaar aus Elsbethen (Flachgau). Der Mann war 81 Jahre alt, seine Frau 78.