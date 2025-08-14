Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ehrung für Verdienste und Lebensrettung in Tirol
34 Medaillen für Südtirol

Ehrung für Verdienste und Lebensrettung in Tirol

Donnerstag, 14. August 2025 | 18:14 Uhr
Die Verdienstmedaillen des Landes Tirol werden am 15. August verliehen.
Land Tirol/Die Fotografen
Von: idr

Innsbruck – Am heutigen Hohen Frauentag ehren Tirol und Südtirol traditionell Menschen, die sich in besonderer Weise für andere einsetzen und das gesellschaftliche Miteinander stärken. In der Kaiserlichen Hofburg zu Innsbruck verleihen Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher und Tirols Landeshauptmann Anton Mattle heuer 105 Frauen und Männern die Verdienstmedaille des Landes Tirol – darunter 28 Südtiroler. Zudem erhalten 21 Personen für die Rettung aus Lebensgefahr in 14 Fällen die silberne Tiroler Lebensrettungsmedaille, darunter vier aus Südtirol.

Die Festveranstaltung, an der auch zahlreiche Mitglieder der Tiroler und Südtiroler Landesregierungen teilnehmen, findet heute ab 8.30 Uhr, in Innsbruck in der Kaiserlichen Hofburg im Riesensaal statt.

Der Ablauf: 8.30 Uhr: Landesüblicher Empfang vor der Kaiserlichen Hofburg zu Innsbruck mit anschließender Kranzniederlegung am Andreas-Hofer-Grabmal in der Hofkirche; 9.00 Uhr: Festgottesdienst in der Jesuitenkirche; 11.00 Uhr: Ansprachen sowie die Verleihung der Verdienstmedaillen des Landes Tirol, der Lebensrettungsmedaillen und der Erbhofurkunden in der Kaiserlichen Hofburg.

Bezirk: Bozen

