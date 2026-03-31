Aktuelle Seite: Home > Chronik > “Eigenständigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft erhalten”

“Eigenständigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft erhalten”

Dienstag, 31. März 2026 | 13:34 Uhr
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die beim Südtiroler Landtag angesiedelten Ombudsstellen – u.a. auch die Kinder- und Jugendanwaltschaft – sollen, gemäß Landesgesetzentwurf Nr. 67/26, zusammengeführt werden. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft würde zum sogenannten „Bereich Kinder- und Jugendliche“ werden und dem Leitungs- und Weisungsrecht des/der Leiters*in dieser neuen Ombudsstelle für Bürger*innenanliegen unterliegen.

Südtiroler Jugendring (SJR), AGJD und netz I Offene Jugendarbeit erteilen diesem Vorhaben eine klare Absage: „Wir haben schon im letzten Jahr gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen die Resolution ‚Erhaltung der Eigenständigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft und Ausbau derselben‘ verabschiedet. In dieser wurde gefordert, dass die Kinder- und Jugendanwaltschaft als Anwaltschaft selbstständig und weisungsungebunden bleibt und diese Unabhängigkeit weiterhin gesetzlich verankert wird“, bringt es Katja Oberrauch, SJR-Vorsitzende, unmissverständlich auf den Punkt.

Verwaltungstechnische Änderungen zu ergreifen sei legitim. Aber einen Leiter für sieben Bereiche vorzusehen, der Experte in diesen sieben Bereichen sein müsse, sei der falsche Weg, sind sich die drei Jugendorganisationen einig. „Die Kinder- und Jugendanwaltschaft würde durch diesen Schritt entmachtet, was nicht im Interesse der Kinder und Jugendlichen sein kann“, so Wolfram Nothdurfter, Präsident des netz I Offene Jugendarbeit.

Die drei Organisationen bemängeln insbesondere auch, dass durch die geplante Neuregelung die Niederschwelligkeit für Kinder und Jugendliche nicht mehr wie bisher gewährleistet werden könne. „Nur noch vom ‚Bereich Kinder- und Jugendliche‘ zu sprechen führt – gerade wenn man bedenkt, dass solche Bereiche auch in anderen Organisationen vorhanden sind – dazu, dass Kinder und Jugendliche, daher besonders vulnerable Gruppen, sich nicht mehr so leicht zurechtfinden“, ist Sonja Plank, AGJD-Vorsitzende, überzeugt.

Zudem ist die Kinder- und Jugendanwaltschaft in der Südtiroler Bevölkerung bekannt, was sich auch in den steigenden Anfragezahlen an dieselbe zeigt. „Es würde daher das, was 2009 zum Schutz der Rechte und Interessen der in Südtirol lebenden Minderjährigen errichtet worden ist und ausgezeichnet funktioniert, abgewertet anstatt aufgewertet und ausgebaut werden“, so Anna Bernard, Vorsitzende der AVS-Jugend, Simon Klotzner, Vorsitzender von Südtirols Katholischer Jugend, und Matthias Komar, Vorsitzender der Katholischen Jungschar Südtirols, alle Mitunterzeichner der Resolution. Gemeinsam plädieren daher Südtiroler Jugendring, AGJD und netz I Offene Jugendarbeit von dieser geplanten Neuregelung abzusehen und das Personal der Kinder- und Jugendanwaltschaft angemessen aufzustocken.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kronplatz: Speicherbecken soll Wald verdrängen
Kommentare
71
Kronplatz: Speicherbecken soll Wald verdrängen
Eltern im Ägypten-Urlaub, fünf Kinder allein daheim
Kommentare
42
Eltern im Ägypten-Urlaub, fünf Kinder allein daheim
Wald in den Dolomiten in Not
Kommentare
38
Wald in den Dolomiten in Not
Sprit-Schock in Südtirol: Nirgendwo ist Diesel teurer in Italien
Kommentare
36
Sprit-Schock in Südtirol: Nirgendwo ist Diesel teurer in Italien
Italien plant Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige
Kommentare
35
Italien plant Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 