Ein Auto landet in der Ahr, ein anderes überschlägt sich

St. Vigil in Enneberg/Sand in Taufers – Im Pustertal mussten die Einsatzkräfte in der Nacht zu zwei aufsehenerregenden Verkehrsunfällen ausrücken.

Auto überschlägt sich

Kurz vor 4.00 Uhr ist ein Auto mit sechs Personen an Bord auf der Gemeindestrasse Val dai Tamersc in Richtung Pederü gegen einen Baum geprallt und hat sich in der Folge überschlagen. Die Unfallstelle wurde von der Freiwilligen Feuerwehr St. Vigil in Enneberg ausgeleuchtet.

Die Wehrleute unterstützten auch das Weiße Kreuz und erledigten die Sicherungs- und Aufräumarbeiten. Die Fahrzeuginsassen zogen sich leichte bis mittelschwere Verletzungen zu und wurden in das Brunecker Spital eingeliefert.

Auto landet in der Ahr

Kurz nach 4.00 Uhr hat sich auch in Sand in Taufers ein Verkehrsunfall zugetragen. Dieser ging glücklicherweise ohne Schäden an Personen aus. Ein Pkw ist dabei auf der Höhe von Spekboden von der Straße abgekommen und im Flussbett der Ahr gelandet.

Die Feuerwehren von Sand in Taufers und Luttach, die Wasserrettung, die Bergrettung und das Weiße Kreuz rückten aus. Die zwei Fahrzeuginsassen hatten sich aber schon selbst aus dem Bach retten können. Sie blieben unverletzt. Das Auto wurde mit einem Kran aus dem Wasser gezogen. Ebenso im Einsatz waren die Carabinieri Sand in Taufers.