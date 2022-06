“Ein Helm kann dir das Leben retten”

Salurn – Walter Pardatscher ist vor allem im Südtiroler Unterland aber auch darüber hinaus bekannt. Der ehemalige Geschäftsführer der Brennerautobahn AG ist seit 2019 Direktor des Verbands der Obstgenossenschaften VOG. Daneben ist Pardatscher auch politisch aktiv. Er war der ehemalige SVP-Obmann von Salurn und sitzt im Salurner Gemeinderat.

Aktuell befindet sich der Manager aber im Krankenstand und muss immer wieder medizinische Visiten absolvieren. Anfang Juni ist Walter Pardatscher nämlich in Tramin mit dem Fahrrad verunglückt. In einem Interview mit der Zeitung Alto Adige erzählt er von diesem einschneidenden Erlebnis. Ein Lieferwagen habe ihm die Straße abgeschnitten. Infolgedessen sei es zum Unfall gekommen. Er sei auf der Windschutzscheibe gelandet und habe das Bewusstsein verloren.

Durch den Crash habe er ein Gesichtstrauma mit gebrochenem Unterkiefer, Wangenknochen und Augenhöhle erlitten. “Eine Operation war nötig und die vollständige Heilung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen”, so Pardatscher. “Die Platten und Schrauben können wohl erst in acht bis neun Monaten entfernt werden.”

Er will sich allerdings nicht ausmalen, was passiert wäre, hätte er keinen Fahrradhelm getragen. Der Helm habe den Aufprall entscheidend abgefangen und ein viel schlimmeres Schädeltrauma verhindert, so Pardatscher. Da noch immer viel zu viele Fahrrad- und Stehrollerfahrer ohne Helm unterwegs sind, möchte er daran erinnern dass ein Helm ein Lebensretter sein kann. Dies gelte für Kinder, Erwachsene und Senioren.