Ein Tag zum Durchschnaufen

Bozen – Nach Tagen mit bis zu 35 Grad Höchsttemperatur können die Südtiroler heute eine Verschnaufpause einlegen. Graue Wolken, Regen und moderate Temperaturen bestimmten den heutigen Mittwoch. Doch es ist eben nur eine Hitze-Pause, wie Landesmeteorolge Dieter Peterlin erklärt. Die nächsten Tage steht uns wieder heißes Wetter bevor.

Bereits am Donnerstag steigt der Luftdruck an und die Luftmassen werden wieder stabiler. Nach Auflösung morgendlicher Hochnebel scheint verbreitet die Sonne. Die Quellwolken am Nachmittag bleiben meist harmlos und das Thermometer klettert bis auf 33 Grad Celsius.

Sonnig und heiß geht es in den darauffolgenden Tagen weiter. Am Freitag folgt auf Hochnebel einiges an Sonnenschein, am Nachmittag nimmt die Gewitterneigung allerdings wieder etwas zu.

Samstag und Sonntag verlaufen sehr sonnig und zumeist stabil mit Höchsttemperaturen von 32 bis 33 Grad. Auch am Montag überwiegt voraussichtlich der Sonnenschein. Die Temperaturen bleiben mit 34 Grad hochsommerlich.

Alarmstufe Rot wegen Hitze

Indes hat das italienische Gesundheitsministerium eine Hitzewarnung für Bozen herausgegeben – wegen der anhaltenden Hitze.

In der Südtiroler Landeshauptstadt gilt am Donnerstag und Freitag Alarmstufe rot und damit die höchste Stufe. Die hohen Temperaturen bedrohten nicht nur fragile Personen, sondern die gesamte Bevölkerung. Je länger die Hitzewelle dauert, umso höher wird das Risiko. Bozen wird am Donnerstag zu den zu vier heißesten Städten Italiens gehören.