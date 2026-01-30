Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ein Toter bei Bluttat im obersteirischen Leoben
Bluttat in Leoben: Polizei fand tote männliche Person

Ein Toter bei Bluttat im obersteirischen Leoben

Freitag, 30. Januar 2026 | 17:05 Uhr
Bluttat in Leoben: Polizei fand tote männliche Person
APA/APA/THEMENBILD/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Im obersteirischen Leoben ist am Freitag am Nachmittag eine männliche Person getötet worden. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte eine entsprechende Online-Meldung der “Kronen Zeitung”. Es soll sich laut Medienberichten um einen Buben im Alter von zwölf Jahren handeln, der in einer Wohnung am linken Murufer in der Nähe des Landeskrankenhauses aufgefunden wurde. Eine direkte Bestätigung dafür gab es von der Polizei nicht.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 15.00 Uhr zu der Adresse in der obersteirischen Bezirkshauptstadt gerufen, sagte ein Polizist zur APA. Dort dürfte der Bub mit seiner Mutter zu Hause sein. Details über den möglichen Tathergang oder eine Festnahme wurden vorerst noch nicht bekannt gegeben. Angeblich soll die Mutter des Buben verletzt sein.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kommentare
121
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Kommentare
85
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Kommentare
40
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Kommentare
39
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Erschütternd: “Eine unmenschliche Tat. Ich hoffe auf eine angemessene Strafe!”
Kommentare
38
Erschütternd: “Eine unmenschliche Tat. Ich hoffe auf eine angemessene Strafe!”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 