Ein Toter bei Bluttat im obersteirischen Leoben

Von: apa

Im obersteirischen Leoben ist am Freitag am Nachmittag eine männliche Person getötet worden. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte eine entsprechende Online-Meldung der “Kronen Zeitung”. Es soll sich laut Medienberichten um einen Buben im Alter von zwölf Jahren handeln, der in einer Wohnung am linken Murufer in der Nähe des Landeskrankenhauses aufgefunden wurde. Eine direkte Bestätigung dafür gab es von der Polizei nicht.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 15.00 Uhr zu der Adresse in der obersteirischen Bezirkshauptstadt gerufen, sagte ein Polizist zur APA. Dort dürfte der Bub mit seiner Mutter zu Hause sein. Details über den möglichen Tathergang oder eine Festnahme wurden vorerst noch nicht bekannt gegeben. Angeblich soll die Mutter des Buben verletzt sein.