Ein Toter bei Reihenhaus-Einsturz in Bayern nach Explosion

Von: APA/dpa

Nach der Explosion in einem Wohnhaus in der bayrischen Stadt Memmingen ist die Leiche eines 17-Jährigen aus den Trümmern geborgen worden. Einsatzkräfte hätten den vermissten Jugendlichen tot in einem ebenfalls stark beschädigten Nachbarhaus aufgefunden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht auf Samstag. Das Gebäude in Bayerisch-Schwaben war nach einer Explosion am Freitagnachmittag nur noch ein Trümmerfeld.

Ein 68 Jahre alter Hausbewohner, nach dem zunächst ebenfalls gesucht worden war, war während der Explosion nicht im Haus gewesen, wie ein Polizeisprecher gegen Mitternacht berichtete.

Die umliegenden Gebäude wurden durch die Detonation gegen 17.20 Uhr massiv beschädigt. Das Lagezentrum sprach von einem “Riesenschadensbild” und einer “enormen Schuttmenge”, die zunächst abgetragen werden müsse. Dafür war unter anderem ein Bagger des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz.

In der Stadt läuft ein Großeinsatz von Polizei- und Rettungskräften. Auch Einsatzkräfte aus dem nahen Baden-Württemberg sind demnach vor Ort. Über der Stadt kreiste ein Hubschrauber, die Polizei richtete in den frühen Abendstunden eine Mediensammelstelle ein.