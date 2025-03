Ein Toter nach Todesfahrt in Mannheim

Von: APA/Reuters

In der Mannheimer Innenstadt in Deutschland ist am Montag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat einen Menschen getötet. Es gebe außerdem mehrere Verletzte, sagte ein Polizeisprecher. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Ob es noch weitere Tatverdächtige gab, konnte der Sprecher nicht sagen.

Zur Zahl der Verletzten und zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Es gab auch keine näheren Informationen zum Tatverdächtigen und zu einem möglichen Motiv.

Die Lage in der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs war zunächst weiter unübersichtlich. Die Tat soll sich um kurz nach 12.00 Uhr in der Fußgängerzone ereignet haben. Das Auto soll bis zum zentralen Paradeplatz gefahren sein.

Die Polizei meldete im Warndienst Katwarn eine “lebensbedrohliche Einsatzlage”, diese Warnung blieb auch nach der Festnahme bestehen. Bürger sollten in geschlossenen Räumen zu Hause bleiben.