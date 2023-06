Ein Toter und 17 Verletzte bei Explosion in Wohnhaus in Rom

Bei einer Explosion und einem Großbrand in einem Wohngebäude in Rom ist ein Mann ums Leben gekommen, etwa 17 Menschen wurden verletzt. Sieben von ihnen erlitten schwere Verbrennungen, teilten die Rettungseinheiten mit. Mehrere Personen wurden mit Atembeschwerden ins Krankenhaus gebracht. Zahlreiche Feuerwehrteams mit Löschfahrzeugen, Krankenwagen sowie Polizeikräfte standen im Einsatz.

In der italienischen Hauptstadt war noch aus großer Entfernung eine schwarze Rauchsäule zu sehen. Der Brand war in einem Gebäude am östlichen Stadtrand von Rom ausgebrochen, berichteten lokale Medien. Die Flammen tobten in sieben der acht Stockwerke des Hauses.

Vermutet wird, dass der Brand von einem unter dem Gebäude geparktem Auto ausgegangen sei, vor dem Sanierungsarbeiten im Gange waren. Die Flammen des Autos lösten die Explosion einiger Gasflaschen auf der Baustelle aus, gingen auf das Gerüst über und erreichten das Gebäude. Die Polizei leitete Ermittlungen zur Brandursache ein.