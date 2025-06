Ein Wochenende von jungen Leuten für junge Leute

Von: luk

Bozen – Vom 7. bis zum 9. Juni 2025 veranstaltete Südtirols Katholische Jugend (SKJ) in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe ein besonderes Hüttenlager. Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung zwischen 14 und 25 Jahren aus ganz Südtirol hatten die Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen. Spaß und Action standen im Mittelpunkt. Der Fokus lag besonders darauf, das Programm so zu gestalten, dass alle die Möglichkeit hatten, so gut es ging daran teilzunehmen.

Gemeinsam wurden dabei Grenzen aufgebrochen und es wurde erlebt, was zusammen alles machbar ist. Es waren Tage der Begegnung. Denn genau das war es, was dieses Sommerlager ausmachte. Es wurde eine Schatzsuche organisiert, Freundschaftsbänder geknüpft und beim Lagerfeuer am Abend wurde gesungen. Gemeinsam wurde gespielt, geredet, gekocht – und noch vieles mehr.

„Beim MeetEinander ist richtig viel Spaß aufgekommen – es war wunderbar zu erleben, wie viele unterschiedliche Menschen zusammengefunden haben. Jede:r ist einzigartig und genau das macht das MeetEinander so besonders. Trotz aller Unterschiede verstehen wir uns, wachsen gemeinsam und lernen voneinander – auch und gerade im Zusammensein mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Es war eine bereichernde und verbindende Erfahrung für uns alle“, erzählen Theresa und Claudia, zwei Teilnehmerinnen.

„Ich bin begeistert von dem Projekt, weil es Menschen und Jugendlichen mit unterschiedlichen Fähigkeiten ermöglicht, ganz normal Zeit miteinander zu verbringen, sich wertzuschätzen und voneinander zu lernen. Was MeetEinander besonders macht, sind die lustigen Momente, das Kennenlernen neuer Freunde, gemeinsames Feiern und Erfolgserlebnisse“, erklärt Elisa Plaikner, 2. Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend.

MeetEinander: Der Name bedeutet Einander kennenlernen, sich austauschen, Gemeinsamkeiten entdecken und sich gegenseitig auch den ein oder anderen Gedankenanstoß liefern. Wie sieht deine Welt aus? Wie bestreitest du den Alltag? Was wünschst du dir für deine Zukunft? Neue Menschen kennenzulernen und mit ihnen zu reden, bedeutet auch immer, den eigenen Horizont ein bisschen erweitern zu können.