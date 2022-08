Einbrecher im Zimmer – Schock für junge Alleinstehende

Bozen – Seit zwei Wochen können die Anrainer im letzten Abschnitt der Mendelstraße in Bozen kaum schlafen. Einbrecher treiben im Viertel ihr Unwesen und lassen sich offenbar auch durch Patrouillen der Ordnungskräfte nicht abschrecken. Eine junge Frau, die alleine im vierten Stock wohnt, hat einen regelrechten Albtraum erlebt: Mitten in der Nacht stand sie in der eigenen Wohnung einem Fremden gegenüber.

Der Vorfall hat sich bereits in der Nacht auf den 2. August ereignet, wurde aber erst jetzt bekannt. Der Gebäudekomplex ist mit einer Schranke abgeriegelt und verfügt über eine gemeinsame Tiefgarage.

Die Aufnahmen der Überwachungskamera sind beklemmend: Ein Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren um kreist die vier Mehrfamilienhäuser. Er ist hochgewachsen mit dunklen Haaren und trägt einen grauen Trainingsanzug, eine Mütze sowie eine kleine Tragetasche. Auch eine Taschenlampe hat er bei sich.

Um 1.55 Uhr filmt ihn eine Überwachungskamera, als er mit dem Aufzug in den obersten Stock fährt. Vermutlich ist er über die Garage ins Innere des Gebäudes gelangt. Eine weitere Kamera zeigt einen anderen Blickwinkel: Vor einer Wohnungstür stopft er mit einem Werkzeug in der Größe einer Füllfeder etwas in die obere linke Ecke der Tür.

Dabei handelt es sich um den „Klebstofftrick“: Falls die Bewohner die Tür öffnen, löst sich der Klebstoff. Wird die Tür nicht benutzt, ist auch am kommenden Tag der Klebstoff noch da. So erfahren Einbrecher, ob eine Wohnung in der Urlaubszeit leer steht.

Nichtsahnend, in welcher Gefahr sie schwebt, ist ein paar Tage später eine alleinlebende junge Frau in ihrer Wohnung eingeschlafen. Plötzlich wird sie durch ein Geräusch wach. Mitten in ihrem Zimmer steht ein Unbekannter – möglicherweise derselbe Mann, der sich vor ein paar Tagen in dem Gebäude zu schaffen gemacht hat. Die Frau kann sich vor Schreck nicht rühren, während der Mann die Flucht ergreift.

Ein Nachbar wird später bei seiner Zeugenaussage davon berichten, wie der Eindringling vom Balkon im vierten Stock auf den Balkon im dritten und dann im zweiten Stock geklettert – bis er am Boden angelangt war.

Die Nachbarn stellten anschließend außerdem fest, dass in einer Wohnung im dritten Stock ebenfalls eingebrochen worden war. Der Täter ist über den Balkon eingedrungen. Die Besitzer waren in den Urlaub ins Ausland gefahren und wurden über den Vorfall verständigt.

In der vergangenen Nacht ist es erneut zu einem Einbruchsversuch gekommen, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige. Diesmal hat die Überwachungskamera zwei Männer gefilmt. Beide müssen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren alt sein. Sie versuchten in ein Appartement einzudringen. Sobald sie die Kamera bemerkten, ergriffen sie allerdings vorzeitig die Flucht.

Einer der beiden hatte sehr kurze Haare sowie einen Bartansatz. Er trug Cargo-Hosen und Turnschuhe. Vom Komplizen war nur der Kopf zu sehen. Sein Bart schien dunkler zu sein. Er trug eine Mütze und Sehbrillen.

Die Carabinieri haben in der Zone Kontrollen durchgeführt. Trotzdem macht sich unter den Anrainern die Angst breit. Ob es sich um dieselben Täter handelt, die vor rund einem Monat in die Wohnung der ehemaligen Landtagsabgeordneten Eva Klotz und der Verwaltungsrichterin Edith Engl eingedrungen sind, bleibt unklar.